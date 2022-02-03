أكد الفنان المصري القدير سامح الصريطي، اعتزازه بما قدمه من أعمال فنية، وتجسيده لشخصيات مختلفة طوال مشواره الفني.

وقال الصريطي - عبر حسابه على الفيس بوك - "أنا مشخصاتي وأعتز بما أعطاه الله لي من موهبة، تميزني عن غيري في تجسيد شخصية غير شخصيتي الحقيقية ".

وأضاف الصريطي "تجسيد هذه الشخصيات يأتي بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة لصلاح الفرد والمجتمع، ولكي أعبر بها عن معاناة الناس وأحلامهم، في إطار من المتعة والجمال"، وتابع "والذي يسيء إلى ما أعطاه الله الواهب لإنسان من موهبة ينفع بها غيره هو لا يسيء إلا لنفسه".