تعتزم السويد إلغاء جميع القيود لاحتواء فيروس كورونا ابتداء من الأسبوع المقبل، معللة ذلك بارتفاع معدل التطعيم والسيطرة على الوضع في المستشفيات، على الرغم مما تصفه بالزيادة الكبيرة في حالات الاصابة .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون القول في مؤتمر صحفي في ستوكهولم " حان الوقت لفتح السويد مجددا".

وتنضم السويد لقائمة متزايدة من الدول الأوروبية تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، بالاضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج، تقوم بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت اندرسون" الجائحة لم تنته بعد، ولكنها في طريقها لمرحلة جديدة".