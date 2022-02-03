يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نيويورك لمناقشة سبل التصدي لموجة جرائم على مستوى البلاد تفاقمت خلال فترة الجائحة.

فيما يأتي بعض الأرقام اللافتة المتعلقة بالجريمة في الولايات المتحدة:

- 58 جريمة قتل يوميا -

تظهر أحدث بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 21,500 جريمة قتل في 2020، أو ما يعادل حوالى 59 جريمة في اليوم.

يمثل الرقم زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه وأكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الأرقام الفدرالية.

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "بعد عام من إراقة دماء غير مسبوقة في شوارع أميركية، ترغم الجرائم العنيفة كثيرين على العيش في خوف".

استمرت معدلات جرائم القتل في الارتفاع في 2021، وإن بوتيرة أبطأ بلغت خمسة بالمئة، وفق أرقام جزئية جمعها مركز Council on Criminal Justice.

- أعداد الضحايا السود أعلى بشكل غير متكافئ -

لا تتضمن جميع سجلات الشرطة معلومات عن إتنية الضحايا، لكن بناء على الحالات الواردة لمكتب اف بي آي في 2020، طالت 10 آلاف جريمة قتل تقريبا أميركيين سود، أو ما يوازي حوالى نصف جرائم القتل.

يمثل الأميركيون السود 12 بالمئة فقط من عدد السكان، لذا فإن معدل جرائم القتل التي تطالهم أعلى بحوالى أربع مرات في حال توزيع الوفيات بشكل متساو.

- أعلى بست مرات مقارنة بأوروبا -

ارتفع معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة في 2020 إلى 6,5 لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يفوق بكثير ما يسجل في دول غنية أخرى.

تظهر أرقام البنك الدولي أن معدل جرائم القتل يبلغ واحدة لكل 100 ألف في فرنسا وألمانيا وأستراليا، فيما يبلغ المعدل في كندا اثنتين لكل 100 ألف.