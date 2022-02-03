تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة بشكل كبير حيث يواجه ملايين السكان زيادة قياسية في فواتير الطاقة، ما يجعل الحكومة مضطرة لطرح حزمة بمليارات الجنيهات الاسترلينية لتخفيف العبء.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، من المرجح أن تعلن هيئة "أوفجيم" لتنظيم الطاقة الساعة 1100 في لندن رفع تكلفة فواتير الطاقة بنسبة 50% ليصل متوسط الفواتير إلى ??????1924 جنيها إسترلينيا (2607 دولارات) سنويا.

وبذلك، يدفع المستهلكون إجمالي 18 مليار جنيه استرليني إضافية.

وفي مواجهة ذلك، من المقرر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تدابير لتخفيف الوطأة، بما في ذلك قروض مدعومة من الدولة لمتعهدي الطاقة، والتي من شأنها أن تساعد في خفض الفواتير.

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف أعلى معدل تضخم منذ 30 عاما.

وقال جورج بوكلي، الخبير الاقتصادي الأوروبي في مؤسسة نومورا: "يرى الناس كل شيء يرتفع - الأسعار وأسعار الفائدة وحتى الضرائب - وهو ما يمثل مشكلة للأسر ... هذه مشكلة للحكومة التي سوف يتعين عليها التحرك".

يشار إلى أن البنك المركزي يشعر بالقلق بسب ارتفاع التضخم إلى 4ر5% في كانون الأول/ديسمبر، كما أنه من المرجح أن يرتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة (2%).