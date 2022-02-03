انقطع التيار الكهربائي عن 7500 منزل في موريشيوس بعد مرور الإعصار باتسيراي قبالة سواحلها، حسبما أعلنت شركة الكهرباء المركزية التي تُشرف على توزيع التيار في البلاد.

وتسبب سقوط أشجار بانقطاع التيار الكهربائي وبتعطيل الاتصالات، حسبما أعلنت شركة "موريشيوس تيليكوم" للاتصالات.

وضرب باتسيراي على مسافة 130 كيلومترًا في شمال غرب الجزيرة الأربعاء قرابة الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ)، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وسُجّلت رياح تجاوزت سرعتها 120 كيلومتراً بالساعة في عدة مواقع على الجزيرة الأربعاء، ووصلت سرعة الرياح في العاصمة بورت لويس إلى 151 كيلومترًا في الساعة.

وتعطلت الحركة في موريشيوس ، فبقيت وسائل النقل العام متوقفة، والمصارف والمتاجر والمطار والمرفأ مغلقة.

ولم تتم اعادة فتح المدارس كما كان متوقّعًا، بعدما أُغلقت في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب تفشي المتحورة أوميكرون.