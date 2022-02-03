أعلنت هيئة العلوم الصحية في سنغافورة أنه تم في 31 كانون الثاني/يناير الماضي الموافقة على استخدام أقراص فايزر للعلاج من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول إن أقراص " باكسلوفيد" تعد أول أقراص توافق سنغافورة على استخدامها لعلاج الحالات البسيطة إلى المتوسطة المصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة " سوف يتم وصف الأقراص للأشخاص المعرضين بصورة أكبر لخطورة الاصابة الحادة بفيروس كورونا، كما سوف يتم إعطاؤهم الأولوية".

وكانت سنغافورة قد قالت في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي أنها في مرحلة متقدمة من المباحثات مع فايزر لشراء الأقراص.