نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مدرب المنتخب الأول الأسبق، عبد الحميد زوبا، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد الجزائري في برقية تعزية نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن رئيسه "تلقى بكثير من الحزن وبالغ الأسى نبأ وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني عبد الحميد زوبا".

من جهته وصف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، زوبا، بأنه "قامة من قامات الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، ومثال للأخلاق والروح الرياضية".

وأبرز نادي مولودية الجزائر أن مدربه الراحل كان صاحب الثلاثية التاريخية عندما قاد المولودية عام 1976 للفوز بلقبي دوري وكأس الجزائر، وكأس أفريقيا للأندية الأبطال.