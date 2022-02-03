جمعت شركات تكنولوجيا المناخ 165 مليار دولار في أسواق عامة وخاصة خلال عام .2021 وجذب قطاعا الطاقة والنقل المبلغ الأكبر من رأس المال بقيمة 5ر68 مليار دولار و3ر67 مليار دولار على الترتيب.

وكانت التكنولوجيات الأكثر شيوعا للاستثمار هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين وخلايا الوقود والبطاريات والسيارات الكهربائية، والتي تحتاج كلها إلى رأس المال لكي تتطور.

كانت الصفقة الأكبر والتي بلغت قيمتها 12 مليار دولار، هي الطرح العام الأولي لشركة الشاحنات الكهربائية "ريفيان"، المدعومة من مستثمرين من بينهم "أمازون" و"فورد".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التكنولوجيات الزراعية، التي تتراوح بين اللحوم البديلة والزراعة الرأسية، حققت نتائج قوية خلال العالم بالنسبة لقطاع ناشئ، حيث ارتفعت إلى 9ر14 مليار دولار.