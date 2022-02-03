أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستفتح حدودها بالكامل أمام العالم بداية من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت الحدود قد أغلقت أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، مع بعض الاستثناءات، وذلك منذ آذار/مارس .2020

وستتغير قواعد الحجر الصحي بدءا من شباط/فبراير، حيث لم يعد مطلوبا من المسافرين الذين تم تطعيمهم دخول مرافق العزل والحجر الصحي، بل عزلهم في منازلهم لمدة تصل إلى 10 أيام. وسيظل على المسافرين غير المطعمين الذهاب إلى مرافق العزل.

وتنطبق هذه التغييرات على الوافدين الدوليين عندما يصبحون مؤهلين لدخول البلاد.

وفي نيسان/أبريل، سيتمكن غير المواطنين الذين يحملون تأشيرات دخول، مثل الطلاب الدوليين والمهاجرين المهرة، من الدخول.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن ارتفاع معدلات التطعيم في نيوزيلندا وإجراءات الصحة العامة القوية تسمح لبلادها الآن "بإعادة الاتصال بالعالم".

وكانت نيوزيلندا أعلنت في وقت سابق عن خطتين لإعادة فتح الحدود لكن تم تأجيلهما بسبب ظهور متحوري دلتا وأوميكرون .

وسلجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، نحو 16 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا و53 وفاة منذ بداية الجائحة.