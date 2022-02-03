ارتفع الطلب على الغاز بفرنسا في عام 2021 بنسبة 6%، ليصل إلى 474 تيراواط/ساعة، بحسب ما ذكرته شركة "جي آر تي جاز" الفرنسية، المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي، في بيان لها

ويأتي ذلك بعد أن كان استهلاك الغاز في فرنسا قد سجل انخفاضا بنسبة 7% في عام 2020، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة لفرنسا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وظل استهلاك الغاز الصناعي بدون تغير في عام 2021، حيث قابل الانخفاض في الطلبات على عمليات التكرير والبتروكيماويات، تحقيق مكاسب في صناعات أخرى.

وكان استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء، انخفض بنسبة 10% في العام الماضي.

وتقدر شركة "جي آر تي جاز" أن تنتج فرنسا 320 تيراواط/ساعة من الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون بحلول عام 2050، باستثناء الهيدروجين.