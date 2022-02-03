أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن إعادة التركيز على دور وحدة لقوات الدرك الوطنية ، التي تم تشكيلها، لمواجهة الجرائم، التي يتم ارتكابها ضد المزارعين.

يأتي ذلك في أعقاب قرار قضائي، حيث أمر الوزير بالحد من مجال عمل وحدة "ديميتر"، لاسيما، فيما يتعلق بمنع ومقاضاة الأفعال الأيديولوجية، من قبل نشطاء حقوق الحيوان.

وقضت محكمة باريس بأن قوات الدرك تفتقر إلى الأساس القانوني لتلك المهام، مما يجعلها غير قانونية.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة الدرك في تشرين الأول/أكتوبر 2019، مع اختصاص، يشمل التعامل مع الاحتجاجات في مزارع الفراء وغير ذلك من المواقع المثيرة للجدل.

وطلبت منظمة معنية بحماية الحيوان في بادئ الأمر من وزير الداخلية بحل الوحدة، ثم أحالت القضية إلى المحكمة، عندما رفض ذلك.

وسيتم الإعلان عن معلومات حول المهام الجديدة التي تناط بها وحدة "ديميتر" قريبا، طبقا لما أعلنته الوزارة