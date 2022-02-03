عبدالعزيز الفضلي

اكد وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين كل ستة اشهر، مشدداً على اهمية التزام الموظفين بهذا الجانب .

جاء ذلك في تعميم اصدره اليعقوب وتلقت الانباء نسخة منه حيث قال فيه:

استنادا إلى المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (79/1) ، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (93/14) ، وقرار مجلس الوزراء رقم (2/469) وبالاشارة إلى نشرة الوزارة رقم (130) بتاريخ 2013/11/17 بشأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والمتضمن إلزام الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أوعن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل ستة أشهر موضحا فيه الحالة الاجتماعية من (طلاق رجعي-بائن -خلع) أوما حدث من تغيير بها مؤيدا ذلك بالمستندات .

ونظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بمايقع به بعض الموظفين من تجاوزات بالصرف لعدم التزامهم بتحديث إقرار العلاوة الإجتمامية كل ستة أشهر.

ونظرا لقيام وزارة التربية بإطلاق خدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية بالتسجيل على موقع الوزارة قائمة الخدمات الالكترونية وتحميل المستند المطلوب. https://eservices.moe.edu.kw لذا نود أن نوجه عناية كافة موظفي الوزارة من الكويتيين (ذكور / إناث ) ذوالصلة، بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك خلال الفترة من 2022/2/1 وحتى 2022/3/31.