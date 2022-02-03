أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 5990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 564735.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5101 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 507174 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 8ر89 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2503 حالات.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 55058 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 503.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 33081 ليصبح مجموع الفحوصات 7018332 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 1ر18 في المئة.