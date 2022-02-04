أعلن «التقدم العلمي للنشر»، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أنه سيعرض أحدث إصداراته من الكتب والموسوعات والمجلات لجميع القراء في جناح خاص يقيمه في مجمع الأفنيوز بين 3 و5 فبراير الجاري، وذلك حرصا منه على تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.



ويستهدف مركز «التقدم العلمي للنشر» أيضا من تنظيم هذه الفعالية الثقافية التواصل مع جميع شرائح الجمهور للتعريف بدوره في دعم نشر العلوم والتكنولوجيا والتعرف على فعالياته العلمية والثقافية المتنوعة التي ينظمها على مدار العام، وسيعرض إصداراته المتنوعة التي تخاطب جميع شرائح المجتمع، متضمنة عددا من الموسوعات العلمية في مجالات مختلفة فضلا عن بعض الكتب المؤلفة والمترجمة والمجلات التي تتناول موضوعات علمية متعددة تشمل جميع ميادين العلم والمعرفة.

وقد خصص في الجناح ركن للأطفال والناشئة يعرض فيه عدد من الإصدارات العلمية المناسبة لأعمارهم.