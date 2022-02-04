الأشهب: ظروف «كورونا» جعلت الناس أكثر تقديراً لجمال صحراء الكويت وأهمية الأماكن الخارجية

ندى أبونصر



بمناسبة احتفالات الكويت بشهر الأعياد الوطنية، تتشرف «إيكيا» بتكريم العيش المشترك والتراث الكويتي، وتنظيم فعالية Pop-Up «جمعتنا في خيمتنا» لإقامة أنشطة عائلية وجماعية كجزء من برنامج احتفالي متنوع يبرز الثقافة الكويتية من خلال الموسيقى والطعام والابتكار، وذلك تماشيا مع رؤيتها المتمثلة في «خلق حياة يومية أفضل للعديد من الناس»، حيث أطلقت أول من أمس الفعالية في 360 لتوفير المزيد من الحلول العملية الخاصة بالأثاث الخارجي، وتقديم تجربة مميزة لعملائها مستمدة من تراث وتقاليد المجتمع.



وللمناسبة، ابتكرت إيكيا 3 خيم مستوحاة من بيئة الكويت الصحراوية والبحرية، وفيها تعرض تشكيلة مميزة من الأثاث الخارجي، ومجموعة HEMBJUDEN الخاصة بشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أكسسوارات عصرية.



وعن الفعالية، قالت المسؤولة عن النشاطات التسويقية في إيكيا أسمى الأشهب: الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، خلال السنتين الماضيتين، من إقفال وغير ذلك، جعلت الناس أكثر تقديرا لجمال صحراء الكويت ولأهمية الأماكن الخارجية، فالكويت لها سحرها الخاص، وفيها أماكن كثيرة جديرة باستكشافها وزيارتها والاستمتاع بها ومن خلال خبرتنا بعالم الأثاث المنزلي، وبفضل الحلول الجميلة والمبتكرة التي نقدمها بسعر مناسب، نطمح لأن نلهم الناس ونساعدهم في تصميم الأثاث الخاص بالجلسات والجمعات الخارجية التي يحلمون بها. وتابعت: ترحب «IKEA Pop-Up» بجميع محبي المغامرات وخوض النشاطات والتجارب الجديدة التي تقام في الهواء الطلق، وبالعائلات التي ترغب في نصب خيام في المناسبات الخاصة، مثل موائد الإفطار في رمضان، وبكل من يرغب في الاستفادة أو تجديد المساحات الخارجية لمنازلهم، مثل الأسطح، والحدائق الخلفية، وحتى السرداب، وكذلك تنظيم مجموعة من النشاطات والفعاليات المتنوعة لمدة أسبوعين، مخصصة للعائلات ولمحبي النشاطات الجماعية، الراغبين في ابتكار وعرض أعمال فنية خاصة بعيدي الوطني والتحرير، كما أن «ارسم من أجل الكويت»، واحدة من هذه الأنشطة التي ستتيح لمجموعات صغيرة فرصة الالتقاء والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم تجاه الكويت بأسلوب فني مميز.



بدوره، قال مدير التسويق في إيكيا الكويت محمد جلول: يسرنا الترحيب بضيوفنا في IKEA Pop-Up في «360»، لنتشارك معا لحظات الاستمتاع بروح الوحدة من جديد، والاستفادة من جمعتنا معا تحت خيم إيكيا المميزة وبالطبع، نحن حريصون على التقيد بكل الإجراءات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية، التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك من أجل منح الزائرين تجربة آمنة وممتعة، والفعاليات مستمرة في «360» بالبهو الرئيسي حتى 4 مارس وتدعو«إيكيا» كل الناس في الكويت لزيارة معارضها في الأفنيوز، و360، مول العاصمة للاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.