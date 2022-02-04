أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مشاركتها بفعاليات اليوم الرياضي السنوي لهيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي، والذي أقيم للمرة الأولى في مقر الهيئة بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة بمنطقة صبحان وسط تواجد عدد كبير من منتسبي الهيئة من الطواقم الطبية والإدارية وحماة الوطن من أفراد الجيش.



وبينت الشركة في بيان صحافي أن الفعالية قد شهدت تواجد كل من رئيس هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح ومدير مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة د.نواف الدوسري، بالإضافة إلى فريق «زين» وعدد من مسؤولي الهيئة والمستشفى.



وأوضحت «زين» أن فعاليات اليوم الرياضي السنوي، والذي نظمته هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي للمرة الأولى هذا العام، قد شهدت تنظيم العديد من المسابقات الرياضية مثل سباق المشي وكرة القدم وكرة الطائرة وغيرها، والتي شارك فيها منتسبو الهيئة من الطواقم الطبية والإدارية وأفراد الجيش، حيث قامت بتقديم الجوائز للفائزين والمشاركين خلال الفعالية التي شهدت أجواء عائلية جميلة ساهمت في تعزيز أواصر المحبة والألفة بين منتسبي الهيئة.



وتعتبر «زين» نفسها شريكا فاعلا لمختلف مؤسسات الدولة، حيث تحرص على المساهمة المباشرة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والترويحية التي تنظمها الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاع العام، بالإضافة إلى دعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية.



وأكدت الشركة أنها تهدف من خلال مثل هذه المساهمات التفاعلية التي تحرص على تنظيمها على مدار السنة إلى مشاركة المجتمع بمختلف أطيافه الفرحة والبهجة وخاصة في الفترة الحالية خلال الأجواء الإيجابية التي يعيشها الشعب الكويتي مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد الجائحة، حيث إنها تعتبر هذه المبادرات انعكاسا حقيقيا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة في مجالات الاستدامة.