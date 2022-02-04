في إطار حرصها على الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التقديم في 4 برامج ضمن المشروع التنموي «صناع العمل» المدرج في برنامج العمل الحكومي وذلك عبر الموقع الإلكتروني:



https://www.youth.gov.kw.



وقالت الهيئة في بيان صحافي ان برامج مشروع «صناع العمل» تشمل الموسم الثالث من إدارة المرافق، والثاني من إعداد وتأهيل مساعد محامي: قانوني ومالي وإداري، بالإضافة إلى برنامجين جديدين أحدهما تأهيل الشباب الكويتي بمجال البرمجة، والآخر قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية.



وأوضحت ان برنامج إدارة المرافق هو برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تغطية الاحتياجات والمهارات المطلوبة وإعادة توزيع الموارد البشرية لقطاع إدارة المرافق في مختلف التخصصات، بجانب صقل المهارات والقدرات الفنية والإدارية للشباب الكويتي حديثي التخرج في التخصصات الهندسية، مشيرة إلى نجاح هذا البرنامج في إيجاد 150 فرصة وظيفية للشباب في مجال إدارة المرافق.



وذكر البيان ان برنامج تأهيل وإعداد مساعد محامي يعمل على زيادة مساهمة قوى العمل الوطنية في القطاع القانوني والقضائي من خلال تأهيل كوادر قانونية فنيا ومهنيا من الشباب الكويتي والعمل على رفع مستوى الوعي القانوني لديهم.

وبينت الهيئة أن المسار المهني مساعد محامي أو مالي أو إداري تم استحداثه بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ويستهدف حديثي التخرج من حملة الدبلوم في القانون، لافتة الى ان «صناع العمل» في مجال البرمجة يهدف إلى تأهيل عدد من الشباب الكويتي من الجنسين ليصبحوا مبرمجين ومطورين ممارسين بعد استيفائهم لمراحل المعسكر التدريبي المكثف الذي يتضمن اجتيازهم عددا من الساعات التدريبية النظرية والعملية والاختبار الفني المقرر لهم، ليصبحوا قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل الكويتي.



ولفتت إلى ان برنامج قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية يهدف إلى تأهيل الشباب الكويتي كمدربين رياضيين والتأثير بشكل إيجابي على أسلوب حياة الشباب من خلال الارتقاء بقطاع التدريب الرياضي الذي يعد من أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم في الكويت، وتوفير أسلوب حياة صحية وخيارات تنموية بديلة في الصالات الرياضية الحديثة ذات المستوى العالمي، داعية الشباب الكويتي إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على تفاصيل كل برنامج واختيار المناسب لهم منها، مؤكدة أن جميع هذه البرامج تقدم مجانا وسيعطى المشارك فيها شهادة مهنية فضلا عن فتح الباب أمامه للعمل في القطاع الخاص.