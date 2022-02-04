بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه، حفظه الله، خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.