أسامة دياب



قالت سفارة مملكة اسبانيا لدى البلاد إن المواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت لا يخضعون لقيود مؤقتة بشأن الدخول إلى اسبانيا بشرط التزام جميع القادمين باللوائح الصحية.



وأوضحت السفارة في بيان صحافي أن من ضمن اللوائح الصحية تعبئة طلب استمارة الصحة العامة (اس بي تي اتش) قبل الصعود إلى الطائرة والحصول على رمز الاستجابة السريعة.



وأكدت على ضرورة تقديم إحدى الشهادات الصحية اما شهادة التطعيم بالإضافة إلى الجرعة التعزيزية (الثالثة) لمن أتم التسعة أشهر من الجرعة الثانية أو شهادة تفيد بتعافي الشخص من (كوفيد-19).



وأضافت أن هذه الشهادة صالحة بعد 11 يوما من إجراء الاختبار الاول من نوع (ان أي أي تي) بنتيجة ايجابية ولمدة 180 يوما بعد الاختبار باستثناء المرافقين دون سن 12 عاما من هذا الاجراء.



وأشارت إلى استخدام كل تأشيرات (شنغن) وفقا للقيود الصحية لكل دولة طالما كانت قيود السفر الصحية سارية.