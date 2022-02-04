أشاد المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني بنتائج المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.



وقال د. العدواني رئيس وفد الكويت في تصريح صحافي إثر اختتام المؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس إن المؤتمر ركز على ضرورة تحسين نوعية التعليم العالي بالمنطقة وإرساء تعاون مستدام بين بلدان المنطقة وبلدان العالم.



وأكد أهمية الاتفاقية التي شارك وفد الكويت في إعدادها بشأن المؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، معربا عن الامل في أن تمثل هذه الاتفاقية مرحلة من مسعى أكثر شمولا لتطبيق الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي بين مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي اعتمدها مؤتمرها العام في دورته الـ 40 عام 2019.



من جهتها، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان في تصريح مماثل على هامش مشاركتها في المؤتمر إن الكويت ممثلة في وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم شاركوا في إعداد الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل للمؤهلات والشهادات الجامعية بعد عقد عدة اجتماعات مع الدول الأعضاء للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التي ستكون نتائجها جلية في تمهيد وتسهيل عملية معادلة الشهادات الجامعية بين الدول الأعضاء.



يذكر ان المؤتمر عقد في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) برئاسة مصر والمغرب ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الدول العربية اضافة الى مندوب الكويت الدائم لدى (يونسكو) د. آدم الملا.