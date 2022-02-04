أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن مهرجان الملك عبدالعزيز للابل يعد «مثالا يحتذى» للمحافظة على الموروث والاعتزاز به والعناية به بصفته «عمقا حضاريا».



وأشاد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ«كونا» بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذا الموروث والإرث الإنساني لمنطقتنا الخليجية والوطن العربي، منوها بالاهتمام الكبير من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضوره ختام المهرجان وتكريمه الفائزين.



وأثنى الشيخ علي الخالد على ما تقوم به المملكة من رعاية وعناية ومحافظة وتطوير لهذا الموروث العريق الذي يمثل «جزءا كبيرا من هويتنا الخليجية والعربية» حيث أنشأت (نادي الإبل) وما توليه القيادة من اهتمام كبير لهذا الموروث ولملاك الإبل.



وأشاد السفير الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للابل فهد بن حثلين والتي أسفرت عن النجاح الكبير الذي شهده المهرجان الذي أصبح نقطة جذب لجميع المهتمين بالإبل من جميع أنحاء العالم و«أعطى المكانة المناسبة لهذا الجانب المهم من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا».

وأعرب السفير الشيخ علي الخالد عن خالص التهاني لجميع الفائزين وخصوصا من الكويت أسرة الدبوس والتويجري بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته السادسة من جميع الدول ما يدل على مكانة المهرجان وأهميته، منوها بالمشاركة الكويتية في المهرجان، ومباركا للفائزين.