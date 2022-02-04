إعداد/ هواة البيئة البرية



عن طريق العلم والتوعية البيئية والاجتماعية تتنوع هوايات الشباب العربي... ومن واجبنا المساعدة على تنويع الهوايات الجميلة لشبابنا الطيبين.. والكبار والصغار، وللمتخصصين أيضا.

ولعل من أجمل وأمتع الهوايات تلك المتعلقة باستطلاع الحياة البرية المعروفة دوليا بالـWild life، واليوم نحن مع هواية التصوير للمهندس الكويتي محمد مراد، الذي مارس هواية التصوير أولا بواسطة كاميرا هاتفه الجوال ثم عن طريق الكاميرا الاحترافية، فنال عدة جوائز كان آخرها جائزة تصوير (نيش ان فوكس) في الهند ديسمبر عام 2021 ميلادية لصورته الجميلة عن الثعلب الأحمر العربي الجميل من رتبة الثديات آكلة اللحوم ومن عائلة الحيوانات كلبية الشكل التي تضم الكلاب والثعالب وبنات آوى والذئاب وغيرها.. وهذا الثعلب يعد من نوع أو سلالة اسمها العلمي Vulpes vulpes arabic، أي الثعلب الأحمر العربي، والذي يكثر في بر سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وسورية والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن والكويت.

ولقد كانت بادرة جميلة وهواية من هوايات الشباب الكويتي، ونبارك للأستاذ محمد مراد حصوله على تلك الجائزة.. ونتمنى لـ«الحصني» الكويتي، ثعلبنا الجميل، السلامة من بنادق الصيادين (الشوزن) التي تلاحقه لا لشيء... الا للحصول على جلده المميز.



خاطرة عابرة: ليست من هاو فقط من هواة البيئة العربية فقط، بل من بيولوجي متخصص اسمه أسعد الفارس.. والحمد لله رب العالمين.