هل سمعتم بحكاية «عمرو بن يربوع» وزوجته السعلاة «أمامة» وكيف هربت بعد أن أنجبت له بنين وبنات؟



بقلم: أسعد الفارس



تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صورة حيوان فقيلت فيه آراء مختلفة، ودارت حوله نقاشات كثيرة، وادعى بعضهم انه السعلو الذي كان ينتشر في شبه الجزيرة العربية ثم انقرض، وأنه كان نتاج تزاوج بين الضبعة والذئب، فالذئب والكلب والضبع والثعلب من عائلة الكلبيات في عالم الحيوان ومن الثدييات بالذات، وهي انواع مستقلة بعدد الكروموسومات في خلاياها ومتمايزة.. والتزاوج بينها غير مؤكد، وإذا ما حدث فهو لجيل واحد، وابنها لا يتكاثر لتباين الكروموسومات الجنسية في الخلايا التناسلية.



أما عن الحيوان الذي يدعى بالسعلو أو السعلاة فهو حيوان خرافي نجد أخباره في كتب الأدب العربي كقول الشاعر:



لقد رأيت عجباً مذ أمس



عجائزاً مثل السعالي خمساً



يأكلن ما في رحلهن همساً



لا ترك الله لهن ضرساً



ولا لقين الدهر إلا تعساً



وقد قيلت بشأن السعلو أو السعلاة حكايات وهمية ونسبت لها قدرات خاصة، فهي تتزاوج مع بني البشر، تخطفهم وتعيش بهم تحت الماء وفي أماكن مجهولة، وربما تقتلهم وتفترسهم، ومن هذه الحكايات أن أبناء «عمرو بن يربوع» من مشاهير العرب يقال لهم بنو السعلاة، لأن أباهم عمرو تزوج سعلاة تدعى أمامة، فقال له أهلها: إنك ستجدها خير امرأة ما لم تر البرق فتحنّ الى وطنها.

فكان كلما رأى غيما في السماء سترها لئلا يلمع برق فتراه، ولما ولدت له الابناء ظنّ ان طول الصحبة والذرية تمنعها من مفارقته، فغفل عن حفظها، فرأت برقاً لمع، فاستوت على بكرة من الإبل وهربت وقالت:



امسك بنيك عمرو إني آبق



برق على أرض السعالي آلق



فغابت ولم يرها بعد ذلك.. كانت تلك مقدمة تراثية عن السعلو أو السعلاة، وهناك مثلها في الشمال في مدينة «هيت» رجل يدعى أحمد السعلوة له قصة وحكاية خيالية مشابهة.

وعودة للحيوان الذي يعرضون صورته على انه السعلو أو الشيب ويصرّ بعضهم على ذلك، فهذا الحيوان هو الذئب ذو العرف Maned Wolf هو من حيوانات اميركا الجنوبية، له تصنيف علمي واضح من الثدييات آكلة اللحوم، ومن عائلة الحيوانات كلبية الشكل التي فيها الذئب والكلب، والضبع، والثعلب وذلك في سلم التصنيف الحيواني، وفي كثير من الموسوعات العلمية، ولا يعيش في أفريقيا ولا في آسيا أو أوروبا، وإليكم وصفه وطباعه، ونحن بهذا التوضيح لا نريد بلبلة في ثقافتنا وخبرة المجتمع بعالم الحيوان، فاسم هذا الحيوان بالإنجليزية Maned ،Wolf واسمه العلمي اللاتيني Chrysocyon Brachyurus، واسم جنسه اللاتيني في مدلوله العربي يعني الكلب الذهبي للونه الأحمر الذهبي، طويل الارجل التي تنتهي بالسواد، على رأسه وعنقه عرف من الشعر الاسود طوله 120 سم يشبه الثعلب وهو أكبر من الذئب، دقيق الخطم، شديد السمع، يتغذى على القوارض والأرانب والثدييات المتوسطة القد والطيور، سريع المطاردة ولكنه جبان يتوارى في ادغال الغابات بمجرد ان يرى الانسان.. ويعيش حياة انعزالية في الآجام وبين الشجر، ويُسمع له عواء خاص يختلف عن عواء الذئاب.

وأخيرا نطمئن قراء صفحات التواصل الاجتماعي بأن هذا الحيوان هو غير السعلو.. ولم يتوافر في اي يوم من الايام في شبه الجزيرة العربية.. وحتى السعلو الموصوف في كتب الادب، ربما يكون بل من المؤكد أنه حيوان خرافي، وهناك حيوان آخر يدعوه الجاحظ بالسمع الذي وصفه يشبه وصف الكلب الصياد الأفريقي African wild Dog، كذلك يقولون انه كان ابنا للضبع من الذئب.. روايات طريفة وحكايات تراثية.. غير انه في التصنيف العلمي الحديث الخبر اليقين.. والحمد لله رب العالمين.