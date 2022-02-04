الطفولة وبراءتها والأسرة وكيانها عني المشرع الدستوري بحمايتها، حيث نصت المادة 10 من الدستور الكويتي على ان «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي».



وجاء القانون رقم 21 لسنة 2015 ليعطف الحماية القانونية على الطفل، حيث كفلت المادة 3 من القانون سالف الذكر الحقوق الاساسية للطفل، ومنها حمايته من كل اشكال العنف أو الاهمال أو التقصير أو التمييز بسبب الجنسية او العرق أو اساءة المعادلة.



وعاقبت المادة 80 من القانون ذاته كل من يمارس ضد الطفل اي تصرف من التصرفات التي تندرج تحت ما قررته المادة 3 من حقوق أساسية للطفل تتمثل بعدم الاساءة او التمييز او الإهانة بالسجن مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، حيث نصت «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول على حقوقه الواردة بالمادتين 3 و6 من هذا القانون».



وبالتالي، فإن قانون حماية الطفل قد أسبغ الحماية الجزائية في احكامه وعالج ظاهرة التنمر التي تمارس ضد الطفل بحسبانها تعتبر اساءة من الاساءات الواردة في المادة 3 والخادشة لبراءة الطفولة فيستحق المعتدي عليها العقوبة الجزائية.