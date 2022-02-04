إعداد: هادي العنزي



تولع بحب البحر والصيد بعمر 5 سنوات، والبدايات جنوبية، والعشق شمالي، اكتسب الخبرة من والده، وعرف مواسم عوهة وفيلكا والبويه الصفرا والونانه، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق طلال الطاهر الذي حدثنا عن اسباب تولعه بالسنانير، وما أفضل اماكن الصيد حاليا، وافضل ييمه للشعم واماكنه، واين تتواجد الجنعدة ومواسمها، كما اطلعنا الطاهر على طرق صيد الشيمة واوقات حضورها، وما الفرق بين هامور الطينة والقوعة، وما الطريقة المثالية للصيد التي سيطرت على الساحة البحرية، والنصائح التي قدمها لاخوانه الحداقة.. فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق طلال الطاهر: عشقت البحر وتولعت بالحداق وانا بعمر 5 سنوات، كنت احدق على اليال صوب شاليهنا الواقع في ميناء عبدالله، وبعدها طلعت مع الوالد، ربي يطول بعمره، وكنا نروح فيلكا وعوهة والبويه الصفرا والونانه، يعني عموم محادق الشمال وصيدنا وقتها شعوم ونويبي، وبصراحه انا هاوي سنانير منذ صغري، كنت احدق بسنارة مع مكينة بلاستيك لأنه ايامها الخيط كان متعبا، وخصوصا البكرة الخشب، فهي غير عملية بسبب ان الخيط يتشربك من اوله إلى آخره، ومع مرور الايام واكتساب الخبرة بدأت بطلعات بحرية مع الاصدقاء وصيد اغلب انواع الاسماك.



قاروه ومواسم صيدها



ويضيف: أفضل اماكن الصيد حاليا هي المحادق الجنوبية وخصوصا قاروه لأنها في جميع المواسم تكون سمچتها متنوعة وتقدر تتنوع بطرق الصيد سواء حداق ييم او جق او تشخيط وتقدر تقولب من مكان الى آخر، عندك من اسياف الخيران الى الجزر مثل ام المرادم وقاروه وكبر، واذا مو صايد اقل ما فيها راد بيدامك على الاقل.



شعم عوهه «عود»



ويتابع: السبيطي له طقوس معينة وافضل طريقة لصيد السبيطي انك تاخذ ييمته من مرعاه سواء ميده يوافه سلس براقه ومتعة صيده انك توادعه بخيط 60 ركة ونصيده ايضا بطريقة التشخيط، بالنسبة حق الشعم نصيده شمال وجنوب وخلال فصل الشتاء الناس تنزله على الرقوق وييمتك تكون ربيانه وتصيد منه احجام حلوة، واللي يدور الحجم العود يروح عوهة بشهري سبتمبر واكتوبر وييمتك تكون مصران دجاج او يجابلها جنوب بطريقة الجق واستمتع بالاحجام الدولية.



ويضيف: الجنعدة عنيدة وصيدها فيه اكشن، وافضل وقت لها من شهر ديسمبر ولغاية شهر فبراير، وبعدها تخف وتنزل صوب الاسياف إلى آخر شهر مارس، يبدأ موسم الشيم من شهر يونيو لغاية شهر اغسطس، وافضل ييمه لها اليميامه الحية او تنصاد بطريقة اللفاح او جق، وفي شهر سبتمبر يبلش موسم الهامور والنقرور والنويبي.



ويقول: هامور الطينة «الرعوي» لونه يكون فاتحا وعموما الهامور سمچه لها ناس تتابعها وتنتظر مواسمه وتتفنن بصيدته، اما هامور القوعه فلونها يكون نفس الارض اللي تسكنها وتكثر في الطبعانات والميافر، وافضل وقت لصيدها يكون على وقفه المايه، سواء كان تشخيطا او محايات او حداق عادي والحلو الذي فيه انه يضرب على كل شي.



طريقة مثالية للصيد



ويضيف: الطريقة المثالية للصيد ومكتسحة الساحة البحرية في الوقت الحالي لجميع الفئات العمرية هي الجق، ويميزها انك تطلع نظيف وترد نظيف من غير ريحة زفرة وما تحتاج ييم ويبيلها شوية ممارسة، ويصير الوضع اسهل من الحداق، وطبعا ييم الجق صناعي على شكل سمكه بألوان واحجام مختلفة، وكل لون وحجم تصيد فيه اسماك معينة، وهناك من الشباب المبدع يقوم بصبغ هذه الاشكال بألوان صناعية مما يعطيها تميزا وتساهم بجذب الاسماك اليها.



ختامية



واختتم الطاهر قائلا: اقول لإخواني الحداقة حافظو على نظافه البحر والبيئة البحرية والسمچة الصغيرة اللي تصيدوها ردوها للبحر ولا ترموا العلب والاكياس الفارغة، واكثر ما يضايقني في البحر هو التلوث الذي اكل الاخضر واليابس والقراقير وشباك الصيد «العديد» التي استنزفت الثروة السمكية وتسببت في انقطاع انواع كثيرة من الاسماك، كما ارجو من المسؤولين انشاء مسنات جديدة وصيانة الموجودة حاليا وصيانة البويات والتأكد من انارتها، وربي يحفظ الجميع.