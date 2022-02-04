أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: يعقوب طارق عبدالله الحنيان، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، خالد فهد سالم العجمي، غالية جاسم محمد الظفيري، ريم بسام أحمد لبده.



أما الفائزون في سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: مها فواز عيد حوران، فاطمة فهد يوسف الشمري، منار قليفص عبدالله البرازي، عمشة ملفي مبارك الشمري، سالم سيد إبراهيم مشهور مكنون.