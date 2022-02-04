تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس وذلك بالتزامن مع صعود الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.



وخلال جلسة تعاملات أمس، تراجع سعر المعدن الأصفر بالمعاملات



الفورية 0.2% إلى 1803.16 دولارات للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 1810.86 دولارات في الجلسة السابقة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1803.70 دولارات.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، في حين صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.