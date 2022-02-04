قالت الحكومة اليابانية أمس، إن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية.



وارتفعت أسعار النفط بنحو 15%، حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.



واحتلت السعودية صدارة موردي النفط إلى اليابان خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاض واردات المملكة بنحو 4.2% مقارنة بـ 2019، وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.



ووفقا لآخر إحصائيات، زادت صادرات النفط الخام السعودية في نوفمبر 2021 إلى 6.949 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 6.833 ملايين برميل يوميا في أكتوبر الماضي، وانخفضت مخزونات النفط السعودية 4.428 ملايين برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر، وكشفت بيانات «جودي» ارتفاع إنتاج النفط السعودي 0.132 مليون برميل إلى 9.912 ملايين برميل في نوفمبر على أساس شهري.



أسعار النفط



وعلى صعيد أسعار النفط امس، فقد تراجعت الأسعار خلال جلسة التعاملات بأكثر من 1%، وذلك بالتزامن مع استيعاب المستثمرين لقرار «أوپيك+» أول من امس، والتي اتفقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في مارس.



وخلال جلسة تعاملات الأمس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 1.05% أو بمقدار 94 سنتا إلى 88.53 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.19% أو 1.05 دولار عند 87.21 دولارا، بعدما وصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى 89.72 دولارا وهو المستوى الأعلى منذ 2014، هذا ويتجه الخام نحو تسجيل سابع مكاسب أسبوعية.



ويواصل المستثمرون متابعة التطورات بشأن أوكرانيا في ظل مخاوف من احتمالية الغزو الروسي، على الرغم من أن موسكو أوضحت أنه ليس لديها مثل هذه الخطة، وقد يؤثر أي هجوم على تدفقات الطاقة وبالتالي رفع الأسعار.



وشهد النفط الخام بداية قوية هذا العام، وتتوقع بنوك بما يشمل «جولدمان ساكس» أن السعر في طريقه للوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل.