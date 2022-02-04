الليمون مفيد لكن ليس للجميع



من المعروف أن الليمون يُحسن من عملية هضم الطعام ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول.



وضمن هذا الإطار، قالت د.ألكسندرا لابينا، خبيرة التغذية إن لليمون فوائد عديدة للصحة، لكن في الوقت نفسه هناك أسباب محددة في الجسم تمنع تناوله.



وتقول لابينا: «يحسن الليمون عملية الهضم ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفف التشنجات، ويمنع نشوء الأورام الخبيثة.. وغالبا ما يستخدم الليمون في مكافحة نزلات البرد والسعال، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا».



وتضيف، لكن لا يمكن للجميع تناول الليمون، لأنه يسبب الحساسية، كما لا ينصح من يعاني مشكلات في الكلى وفي المعدة والأمعاء بتناوله.

عن «نوفوستي»

