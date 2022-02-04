تقيم لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي اليوم سباق الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة (البروكلاس والنزهة) للموسم الحالي، وذلك في المنطقة البحرية المقابلة للمارينا ويفز بشارع الخليج العربي في السالمية، من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا وستعقبها مباشرة مراسم التتويج. ووجه رئيس اللجنة علي الشمالي الدعوة للجمهور من محبي سباقات الزوارق السريعة لمشاهدة ومتابعة السباق الذي يأتي في إطار النشاط الحافل للنادي في مجال الرياضات البحرية وسيشهد تنافسا قويا بين المتسابقين ومن بينهم متسابقون أبطال ودوليون، مشيرا إلى أنه كان من المقرر إقامة السباق الجمعة الماضي لولا سوء الظروف الجوية وحفاظا على سلامة المتسابقين.



وكانت الجولة الأولى التي أقيمت في 24 ديسمبر الماضي قد انتهت بفوز خلاد عيادة ويوسف عيادة بالمركز الأول في فئة البروكلاس 28، وأحمد الفصام ومشاري المري بالمركز الأول في فئة النزهة.