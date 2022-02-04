ذكرت الاستخبارات الأميركية الأربعاء أن موجات كهرومغناطيسية قد تكون سبب «متلازمة هافانا» الغامضة التي أصابت ديبلوماسيين وجنودا أميركيين في العالم، مما يدعم فرضية حصول هجمات متعمدة.



وقالت مجموعة من الخبراء استشارتهم أجهزة الاستخبارات إن موجات كهرومغناطيسية وموجات فوق صوتية منبعثة من مسافة قصيرة قد تكون تسببت في بعض «الحوادث الصحية غير الطبيعية»، كما تسمى في المصطلحات الإدارية.



وأوضح هؤلاء الخبراء حسب مقاطع من تقريرهم نشرته إدارة الاستخبارات الأميركية أن التكنولوجيا الكفيلة بالتسبب بنوع الأعراض التي لوحظت (صداع وغثيان ودوار وحتى أضرار عصبية) متوافرة.



ومن بين مئات الحالات التي تم فحصها «لا يمكن تفسير الحوادث الصحية غير الطبيعية بظروف بيئية أو طبية وقد تكون ناجمة عن محفزات خارجية»، كما جاء في التقرير.



ورفض الخبراء الذين نشر تقريرهم الأربعاء نظريات عدة مثل استخدام إشعاع مؤين يمكن أن ينتج عن عناصر مشعة أو كيميائية أو بيولوجية أو أسلحة صوتية أو حرارة ناجمة عن الطاقة الكهرومغناطيسية.



وظهرت هذه الأعراض على ديبلوماسيين أميركيين وكنديين معتمدين في كوبا للمرة الأولى في 2016 لذلك سميت «متلازمة هافانا». ثم تم الإبلاغ عن هذه «الحوادث الصحية غير الطبيعية» في أماكن أخرى من العالم (الصين وألمانيا وأستراليا وروسيا والنمسا) وحتى في واشنطن.



وفي أغسطس 2021 تم تأخير زيارة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ثلاث ساعات إلى هانوي بعد إنذار في هذا الشأن في العاصمة الفيتنامية.