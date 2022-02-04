ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ في مشاهد مصورة يتجول في غابة ممتطيا حصانا أبيض، في إطار فيديو دعائي يروج لقيادته الاقتصادية للبلاد.

ويسلط الفيديو، الذي انتجته الحكومة ونشر هذا الأسبوع، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها كيم في النهوض بالاقتصاد المنهك الذي يحاول تخطي تداعيات سنوات من العقوبات الدولية وإغلاق مرتبط بالحد من الجائحة.

وقالت ريتشل مينيونغ لي الباحثة في برنامج «38 نورث» لدى مركز ستيمسن ومقره واشنطن لوكالة «فرانس برس» إن «الفكرة الأساسية للوثائقي هي إظهار تفاني كيم وعمله الدؤوب من أجل الشعب».



وقال الاستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ موجين لوكالة «فرانس برس» ان الشريط يسعى إلى إضفاء «صفات انسانية» على كيم.