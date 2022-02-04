أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس برنامجا طبيا في الأردن لإجراء عمليات جراحية نوعية للاجئين السوريين على يد فريق من الأطباء والاستشاريين الكويتيين وبدعم من بيت التمويل الكويتي.



وسيقوم الفريق الطبي الكويتي بإجراء أكثر من 90 عملية جراحية بسيطة ودقيقة في تخصصات مختلفة على مدى 3 أيام لحالات مرضية تستدعي التدخل الجراحي العاجل بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني في عمان.



وأقيم حفل لتدشين هذه المبادرة الإنسانية في مقر المستشفى حضره سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وكبار المسؤولين في الهلال الأحمر (الكويتي) و(الأردني) والمستشفى بمشاركة من الوفد الطبي الكويتي.



وقال السفير الديحاني لـ «كونا» بهذه المناسبة: إن العمل الإنساني «راسخ» في السياسة العامة للكويت التي تحرص جميع مؤسساتها الرسمية والشعبية على مواكبة الجهود الإقليمية والدولية في إغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم.



وأضاف الديحاني: ان هذا النهج يتضح جليا في أزمة اللجوء السورية بعد أن بادرت الكويت إلى مد يد العون للأشقاء السوريين بمختلف أشكال وأنواع الدعم الإنساني وأهمها استضافة مؤتمرات المانحين الثلاثة والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية اللاحقة.



ولفت إلى أن الجهات الكويتية ومنها «الهلال الأحمر»، «ملتزمة» بترجمة توجيهات القيادة السياسة العليا على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج إغاثية متنوعة تسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السوريين وتدعم المجتمعات المستضيفة لهم.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير لـ «كونا» حرص الجمعية على تنفيذ أنشطة وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة على مدار العام في مختلف الدول بالتعاون مع شركائها.



وذكر الساير أن الوفد الطبي الكويتي يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين الكويتيين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والجراحة العامة والعيون الذين يستهدفون إجراء أكثر من 90 عملية صغيرة وكبيرة على مدار 3 أيام للاجئين سوريين.



وأشاد بالتعاون القائم مع المستشفى التخصصي في العاصمة عمان وحالة الاستعداد الكاملة التي أبداها القائمون على المستشفى عبر توفير الكوادر الطبية وتجهيز غرف العمليات لتسهيل مهام الوفد الطبي في إجراء العمليات.



كما ثمن الشراكة مع الهلال الأحمر الأردني الممتدة منذ أعوام وجهوده المبذولة في إيصال المساعدات وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للشرائح «الأقل حظا» لاسيما شريحة اللاجئين.



من ناحيته، قال عضو الفريق الطبي الكويتي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام العنق د.خالد الصبيح إنه باشر وأعضاء الفريق بإجراء بعض العمليات منذ الصباح، مشيرا إلى أنه سيقوم بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية صغرى وكبرى إلى يوم السبت.



وأضاف الصبيح أن ما يقوم به هو وزملاؤه «أقل ما يمكن تقديمه للأشقاء السوريين اللاجئين»، معربا عن الأمل بأن يخفف هذا العمل من وطأة الحياة والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون.



بدوره، قال استشاري طب وجراحة العيون والشبكية د.خالد السبتي في تصريح مماثل إنه يشارك للمرة الثانية في الفريق الطبي وسيجري 30 عملية لإزالة المياه البيضاء وجراحة الشبكية خلال 3 أيام.



وذكر أن العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن «تكللت بالنجاح»، معربا عن الأمل بأن يوفق في الاستمرار لتقديم هذه الخدمة الإنسانية للاجئين والمساهمة برفع جزء من معاناتهم وتخفيف ظروفهم الصعبة التي يمرون بها.



من جهته، أشاد رئيس الهلال الأحمر الأردني د.محمد الحديد بـ «الحس الإنساني» للكويت التي وصفها بأنها «تعد من أفضل الشركاء في ميادين العمل الإغاثي»، مشيرا إلى أن الشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي أثمرت تنفيذ برامج إنسانية متنوعة منذ اندلاع الأزمة السورية.



وذكر الحديد من جملة مشاريع الشراكة مشروع «كسوة الشتاء» و«كسوة العيد» ومشروع «رغيف الخبز» و«موائد الإفطار» وتوزيع «الأضاحي» إلى جانب مشروع إنشاء عيادة طبية بمقر الهلال الأحمر الأردني لعلاج اللاجئين السوريين وتوفير الأدوية لهم منذ 8 أعوام.



بدوره، ثمن المدير العام في المستشفى التخصصي د.فوزي الحموري المبادرة المقدمة من الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر وشركائها، لافتا إلى أن هذا التعاون هو الثاني مع الجمعية بعد عام 2020، حيث تم إجراء حوالي 50 عملية جراحية.



ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى جانب د.الساير كلا من الأمين العام للجمعية مها البرجس ومستشار رئيس مجلس الإدارة د.مساعد العنزي والأطباء الاستشاريين د.خالد الصبيح ود.عبداللطيف التركي ود.أحمد الملا ود.خالد السبتي ود.طلال القعود.



ومن المقرر أن يقوم وفد الجمعية خلال زيارته الحالية إلى الأردن بتوزيع كسوة الشتاء والمساعدات والهدايا العينية والإغاثية الأسر السورية اللاجئة والأطفال.