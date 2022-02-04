عقدت لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ورشة عمل افتراضية خاصة لأعضاء هيئة التدريس ولطلبة جامعة الكويت بعنوان «أخلاقيات البحث العلمي وآليات التقديم بطلب تقييم للجنة أخلاقيات البحث العلمي»، قدمها رئيس اللجنة وعضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات بالكلية د.قاسم صالح.



واستعرض د.صالح المبادئ الأخلاقية في الأبحاث العلمية والقوانين والأنظمة العالمية التي تحدد خطوات ومعايير أخلاقيات البحث العلمي، مؤكدا أهمية وعي الباحث بأخلاقيات البحث العلمي ومواكبة التطورات في مجال الأبحاث المختلفة في العلوم الحياتية.



كما أوضح خطوات تشكيل أخلاقيات البحث العلمي في كلية العلوم الحياتية ونشأتهما من رحم لجنة على مستوى قسم علوم المعلومات وارتقائها مؤخرا لتكون على مستوى كلية العلوم الحياتية، مشددا على أهمية أن يضع الباحث في الاعتبار، وقبل الشروع في إجراء البحث العلمي، الإلمام التام بأخلاقيات البحث العلمي من خلال الدورات المعتمدة، وأن يكون موضوع البحث مفيدا للمجتمع، وأن يقوم الباحث بأخذ الموافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي وكذلك أخذ الموافقة المستنيرة من المشاركين في البحث قبل أخذ المعلومات أو العينات بالإضافة إلى ترك الحرية المطلقة للمشاركين في تقرير مواصلة الاشتراك في البحث أو الانسحاب دون ضغوط أو تبعات.



بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي عن فخره بأن لجنة أخلاقيات البحث العلمي في الكلية تعد أول لجنة أخلاقيات للبحث العلمي في جامعة الكويت خارج مركز العلوم الطبية وان تشكيل اللجنة جاء بمبادرة من قسم علوم المعلومات.



وبين أ.د.اللافي أن تشكيل اللجنة على مستوى الكلية جاء انطلاقا من إيمان الكلية بأهمية أخلاقيات البحث العلمي وتشجيع وخدمة منتسبي الكلية بشكل خاص ومنتسبي الجامعة بشكل عام في تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة التي يحتاجها الباحثون لإتمام أبحاثهم وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان جدوى وفائدة تلك الأبحاث التي يجريها أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة لخدمة المجتمع وإيجاد الحلول المبتكرة لمعالجة أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع وفي ضوء توجهات النزاهة العالمية.



وتسعى كلية العلوم الحياتية إلى المساهمة في مجابهة التحديات العالمية وتقديم كل ما يخدم المجتمع الكويتي وبناء مستقبل مستدام للكويت، وذلك عن طريق برامجها الأكاديمية وأبحاث منتسبيها وقدراتها الفكرية.



وجدير بالذكر أن كلية العلوم الحياتية تضم 4 أقسام علمية هي علوم الغذاء والتغذية، علوم اضطرابات التواصل، إدارة التقنية البيئية، وعلوم المعلومات، وتقدم هذه الأقسام العلمية العديد من برامج البكالوريوس والماجستير لخدمة رؤية الكويت واحتياجات سوق العمل.