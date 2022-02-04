عبدالعزيز الفضلي



ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقيم قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية ندوة تعريفية حول المعاش التقاعدي للرجل والمرأة، وأهم الشروط الخاصة به مثل (الاستبدال - ضم الخدمة - التأمين التكميلي الاختياري) عبر منصة زووم ZOOM، حيث ستكون تلك الندوة متاحة للعاملين بوزارة التربية وسيتم فتح باب النقاش وتلقي الأسئلة عن طريق الرابط أو QR - CODE المرفق وذلك في يومي الأحد والاثنين الموافق 6 - 7 فبراير 2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا. ودعت الوزارة جميع الراغبين العاملين بوزارة التربية بالانضمام إلى الندوة التعريفية للدخول على الرابط الإلكتروني الآتي



: https://us02web.zoom.us/j/82489193443



Meeting ID: 824 8919 3443