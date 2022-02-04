ضمن جهودها المتواصلة في بناء الإنسان تعليمياً، وفي إطار مساعيها المستمرة لتوفير المحاضن التعليمية والتربوية لطلاب المناطق الأشد احتياجاً، افتتحت جمعية الرحمة العالمية مدرسة "إدريس" التعليمية المتنقلة بالمناطق الأكثر نزوحاً في اليمن.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مكتب اليمن في جمعية الرحمة العالمية عبدالله عامر العجمي: إن المدرسة عبارة عن حافلة متنقلة تضم عشرات المقاعد، مضيفاً أنها مخصصة لطلاب مرحلة الروضة حتى الصف الثالث الابتدائي، ويستفيد من خدماتها ما يقرب من 90 طالباً وطالبة.

وأوضح العجمي أن مدرسة "إدريس" تشتمل على 4 فصول دراسية، يقوم الكادر التعليمي فيها بتدريس مهارات القراءة والكتابة والعلوم الصحية ومهارات الحساب والمهارات الحياتية، مؤكداً أن المدرسة باتت معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم في اليمن.

كما بين رئيس مكتب اليمن أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تحسين المستوى التعليمي لمن هم في المراحل الأساسية، وانتظام الطلاب النازحين في صفوفهم الدراسية، بعد أن أجبرهم الصراع على ترك مدارسهم، مشيداً بتبرعات المحسنين الكرام من أهل الخير في دعم الطلاب المتضررين في اليمن بمثل هذه المشروعات النوعية المميزة.

هذا، ويعد التعليم وبناء الإنسان أحد أهم المحاور والأهداف الرئيسية التي تدعمها جمعية الرحمة العالمية، من خلال بناء وتأسيس المشروعات التعليمية، التي ترتقي بالمستوى التعليمي لأبناء العديد من المناطق المتراجعة تعليمياً حول العالم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويدعم بلادهم تنموياً وحضارياً.