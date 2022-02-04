هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بصعود منتخبنا الوطني لكرة القدم، إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسي- في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وتابع: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".