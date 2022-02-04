في المرة السابقة التي حاول فيها جنود متمردون قلب نظام الحكم في بوركينا فاسو عام 2015، خرج مارسيل تنكاونو مع آلاف المحتجين إلى الشوارع للإطاحة بالمجلس العسكري، وخلال أيام أعادت القوات الموالية الرئيس إلى السلطة.

وفي الأسبوع الماضي خرج تنكاونو إلى الشوارع مرة أخرى لكن خروجه هذه المرة كان للترحيب بالانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب روش كابوري.

وقال تنكاونو، وهو من القيادات المدنية في بيته خارج العاصمة واجادوجو، «منذ التسعينيات حدثت موجة من الديموقراطية عبر غرب أفريقيا. لكن الديموقراطية خذلت الناس. لابد أن نكون واضحين. نحن نحتاج نظاما عسكريا».

ويعكس هذا التحول في موقفه خيبة الظن في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، حيث أخفقت الحكومات المنتخبة في احتواء عنف المسلحين المتنامي والذي أسفر خلال العقد الأخير عن سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.

فقد شجع الغضب الشعبي الجيوش في مالي وغينيا وبوركينا فاسو على أن تتولى دفة الأمور بنفسها، فوقعت أربعة انقلابات خلال 18 شهرا لتبدد ما تحقق من مكاسب ديموقراطية كانت سببا في تخلص المنطقة من وصمة «حزام الانقلابات» الأفريقي التي لازمتها.

كما أضعف الفقر والفساد الثقة بالحكام المدنيين وأثار مخاوف الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا والولايات المتحدة اللتان لهما قوات في المنطقة تحارب المتمردين وتخشيان تزايد القلاقل.

وأمرت السلطات في مالي التي شهدت انقلابين منذ أغسطس 2020 السفير الفرنسي بمغادرة البلاد مع تصاعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم.

وقالت ماجي دواير المحاضرة بجامعة إدنبره التي درست الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا «الناس ليسوا معارضين للديموقراطية من حيث المبدأ لكن ظنهم خاب جدا في القادة المنتخبين».

الأمل الوحيد

كان التحول الذي طرأ على موقف تنكاونو تدريجيا، فقد ظهر خطر المسلحين في غرب أفريقيا في البداية في مالي عام 2012 عندما اختطف مقاتلون بعضهم على صلة بتنظيم «القاعدة» انتفاضة الطوارق.

في البداية، ردت القوات الفرنسية المسلحين لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا في 2015 موجة من الهجمات الفتاكة امتدت فيما بعد إلى بوركينا فاسو والنيجر.

وكانت أوائل علامات الاضطراب في بوركينا فاسو في يناير 2016، فأعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن هجوم على مطعم ومقهى في واجادوجو سقط فيه 30 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين تنامت حركة التمرد خاصة في المناطق الريفية التي تحملت العبء الأكبر من العنف في منطقة الساحل، وهي عبارة عن حزام شاسع من الأراضي القاحلة في الغالب جنوبي الصحراء الغربية.

وكافحت جيوش لا تملك إمكانيات كافية للتصدي للإسلاميين ووقع اللوم إلى حد كبير على الإدارات المدنية التي اقترنت صورتها في أذهان الناس أيضا بالفساد.

وخرج الآلاف للاحتجاج في بوركينا فاسو في نوفمبر بعد مقتل 49 من رجال الشرطة والجيش وأربعة مدنيين على أيدي المسلحين بالقرب من منجم ذهب في المنطقة الشمالية النائية وذلك في أسوأ هجوم تعيه الذاكرة على قوات الأمن.

وكانت مؤونة أفراد القوات الأمنية في الموقع من الطعام قد نفدت واضطروا لذبح الماشية في المنطقة المجاورة وفقا لمذكرة أرسلها قائد الموقع إلى رؤسائه واطلعت عليها «رويترز».

وخلال المظاهرات التي أعقبت ذلك، تم القبض على تنكاونو وأمضى 25 يوما محبوسا، وخرج من السجن مقتنعا بضرورة رحيل كابوري.

وبعد أيام نظم جنود أحبطهم تزايد عدد القتلى وضعف الأجور وسوء الأحوال المعيشية انقلابا.

وقال تنكاونو «لا يمكن أن تتناول وجبة واحدة يوميا وتتحدث عن الديموقراطية».

ولم يتضح ما الذي يمكن أن ينجزه المجلس العسكري ولم تفعله الحكومة التي أطاح بها في ضوء الموارد المحدودة المتاحة له.

أملنا الوحيد

على الجانب الآخر من الحدود في مالي لم يتحسن الوضع الأمني بدرجة ملحوظة في ظل الحكومة العسكرية التي قالت الشهر الماضي إنها ليست مستعدة لإجراء انتخابات وإنها باقية في السلطة.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات صارمة، وردا على العقوبات تظاهر الآلاف تأييدا للمجلس العسكري.

ثم حدثت وقائع العنف، واستمرت الاعتداءات على المدنيين والعسكريين منذ 2015 ليصبح كثيرون من المعوزين وتحت سيطرة جماعات على صلة بشبكات المسلحين العالمية ومنها تنظيم «داعش».

واشترى كيتا طائرة رئاسية بمبلغ 40 مليون دولار مما أثار ضجة في البلاد، وتعرض ابنه كريم لانتقادات في الصحافة المحلية بسبب عربدته في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

غياب القانون

عبر منطقة الساحل سقط آلاف القتلى في عنف المتمردين الذي أدى إلى أزمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو رغم أنه لم يسفر عن قيام دولة موازية.

واضطر الملايين للرحيل عن قراهم مما خلق عبئا على المراكز الحضرية والأسر التي تعيش فيها.

وفي بعض المناطق الريفية اختفت إدارات الحكم المحلي.

في بلدة دوري الصغيرة في شمال شرق بوركينا فاسو قضى العنف على تجارة الماشية التي كانت في وقت من الأوقات قوة دافعة للاقتصاد المحلي، وازداد عدد السكان لثلاثة أمثاله، مع هروب الناس من القرى القريبة، على حد قول رئيس البلدية أحمد عزيز ديالو.

وامتلأت المدارس بالتلاميذ الصغار، إذ يصل العدد إلى 150 تلميذا في الفصل الواحد، ويتعين على السكان قطع مسافة تمتد كيلومترات عديدة للحصول على المياه.