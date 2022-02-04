لوح الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية «لا مثيل لها» وذات «عواقب وخيمة» في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وفيما يلي قائمة بما يمكن أن تكون عليه هذه التدابير وما قد يكون لها من تأثير.

بوتين والنفط والغاز

أثارت واشنطن احتمال فرض عقوبات تستهدف مباشرة الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير.

وعندما أثار بايدن إمكانية استهداف بوتين لم يحدد الشكل الذي يمكن أن تتخذه العقوبات، لكنها تشمل بشكل عام تجميد الأصول الشخصية في الخارج وحظر المعاملات المصرفية الأجنبية.

وقال الكرملين ردا على ذلك إن هذه الخطوة لن تكون مجدية لأن المسؤولين الروس يحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج وإنها ستضر بالمسار الديبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقد تكون الخطوة الأكثر ضررا التي يجري الحديث عنها في العواصم الغربية هي حظر معاملات البنوك الروسية بالدولار، العملة الرئيسية في الأسواق الدولية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت، وهو آلية رئيسية للتبادلات المصرفية الدولية.

الهدف الآخر المحتمل للعقوبات هو خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا. مع اكتمال بنائه، كان يتوقع أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومن بين الإجراءات المطروحة أيضا إمكانية حظر تصدير التكنولوجيا المهمة إلى روسيا.

روسيا الحصينة

نجت روسيا من موجات من العقوبات الغربية في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، الأمر الذي تسبب بتدهور الروبل وتضاؤل الاستثمار الأجنبي.

ردا على ذلك، وضعت موسكو ما يشار إليه باسم «روسيا الحصينة»، وهي إجراءات مصممة لضمان عدم انهيار الاقتصاد أو النظام المالي الروسي جراء فرض عقوبات جديدة.

واعتبارا من الاول من يناير الماضي، كان لدى صندوق الثروة الوطني، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي، أصول بقيمة 182 مليار دولار، أو ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.

كما أن لدى البلاد ديونا خارجية ضئيلة مقارنة بالقوى العالمية الأخرى واحتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية المتراكمة لدى البنك المركزي.

فضلا عن أن موسكو اتبعت سياسة «إزالة الدولرة» لعدة سنوات، ودعت شركاءها، مثل الصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى.

وفي العام الماضي، قالت روسيا إنها ستسقط الدولار من صندوق الثروة الوطني.

ولتقليل مخاطر الانقطاع عن المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الغرب، أطلقت روسيا نظام الدفع الخاص بها «مير» الذي يستخدم على نطاق واسع في روسيا وفي بلدان الاتحاد السوڤييتي السابق.

تأثير مرتجع

مازالت أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، خاصة الآن مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة، ومع ما يقال من أن موسكو تقيد إمداداتها.

وسيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا مقابل وارداتها من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.

وهناك أيضا مخاوف من أن تستخدم روسيا هيمنتها في مجال الطاقة كوسيلة ضغط وتلجأ إلى وقف الإمدادات.

وردا على العقوبات في عام 2014، فرضت موسكو حظرا على واردات معظم المواد الغذائية من الغرب ونفذت استراتيجية «استبدال الواردات».

وتدعو المبادرة الشركات الروسية إلى الاستعاضة عن السلع المستوردة المحظورة مثل الجبن الفرنسي والإيطالي بمنتجات محلية، وهو إجراء وصفه بوتين بأنه «فرصة» لبلاده.