وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، نص على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تطعيم كوفيدـ19 إجباري أم اختياري؟

2- هل طلبت وزارة الصحة من مجلس الوزراء منع سفر غير المطعمين؟ وهل طلبت الوزارة من مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية التضييق على غير المطعمين؟

3- هل تضمن اللقاحات المستخدمة في التطعيم الحماية لجميع المطعمين من ڤيروس كورونا (COVID-19) ومتحوراته؟ وكم نسبة الحماية التي توفرها هذه اللقاحات؟

4- هل اللقاحات المستخدمة لمكافحة ڤيروس كورونا ومتحوراته آمنة وليست لها أي أضرار أو آثار جانبية؟

5- هل حصلت الوزارة من الشركات المصنعة لهذه اللقاحات على ما يؤكد علميا فعالية اللقاحات وعدم وجود أي أضرار حالية أو مستقبلية على مستخدميها؟

6- هل خضعت لقاحات مكافحة ڤيروس كورونا ومتحوراته لجميع الإجراءات المتبعة لترخيص استخدامها قانونيا؟ وهل تجاوزت تلك اللقاحات التقييم القانوني؟ وفي حال حصولها على الموافقات، ما نوع هذه الموافقات؟ وهل هي للاستخدام الطارئ أم الدائم؟ مع تزويدي بالدراسات والأبحاث والتجارب السريرية وغير السريرية وكل ما يثبت فعالية وسلامة استخدام هذه اللقاحات وجميع الموافقات النهائية لترخيص استخدامها.

7- هل يفصح عن محتويات اللقاح لمتلقي التطعيم (قبل التطعيم) وآثاره الجانبية وفقا للمبدأ العالمي «الموافقة المستنيرة»؟ وهل تؤخذ موافقة خطية من الذين تم تطعيمهم؟

8- هل اكتشفت الوزارة أو وردت إليها أي شكاوى أو معلومات أو احصائيات عن ظهور آثار أو أعراض على مستخدمي تلك اللقاحات أو حالات وفيات مرتبطة باستخدام هذه اللقاحات؟

9- نمى إلى علمي أن الشركات المصنعة لهذه اللقاحات (شركة فايزر وشركة موديرنا) قد سبق مساءلتهم قضائيا في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بتهم الغش والرشوة وما نتج عن استخدام بعض الأدوية المصنعة عندهم، فهل لدى الوزارة علم بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف اعتمد استخدام أدوية مصنعة من شركات متهمة بالرشوة والغش وأجبرت على دفع المليارات لتعويض المتضررين من استخدام بعض منتجاتهم الطبية؟

10- ما البروتوكول الذي تستخدمه الوزارة لعلاج المصابين بكورونا منذ بداية الوباء حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الأسس الطبية العالمية لاستخدام هذا البروتوكول؟ وهل أجريت أي تعديلات على هذا البروتوكول؟ مع تزويدي بجميع المستندات المرتبطة باستخدام هذا البروتوكول وأي تعديلات أجريت عليه.

11- هل شكلت لجنة من المختصين لمواجهة وباء كورونا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ تشكيلها وأسماء أعضائها ومؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم ومهامهم وجميع القرارات المتعلقة بتشكيلها وصورة ضوئية من القرارات والتوصيات الصادرة من هذه اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.

12- ما العقود التي وقعتها الوزارة مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات (فايزر - موديرنا وغيرهما) وكميات اللقاحات؟ وهل تضمنت تلك العقود جميع النشرات والضمانات الصحية لاستخدام تلك المنتجات المتعلقة بڤيروس كورونا ومتحوراته؟ وهل كان الشراء بشكل مباشر من الشركات المصنعة أم عبر وكلاء أو وسطاء؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود وكل البيانات المالية والفنية لكل عقد.

13- كم عدد المرضى المصابين بڤيروس كورونا الذين أدخلوا في كل مستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة في الفترة من 1/4/2020 حتى 30 نوفمبر 2021؟ وكم عدد المتعافين منهم؟

14- كم عدد الذين أصابهم ڤيروس كورونا أو متحوراته من غير المطعمين حتى الآن؟

15- كم عدد الذين أصابهم ڤيروس كورونا أو متحوراته من المطعمين الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين أو ثلاث جرعات حتى الآن؟ مع تزويدي بجدول إحصائي يضمن الأعداد لكل فئة مطعمة وفقا لعدد التطعيمات.

16- كم عدد المتوفين بڤيروس كورونا أو متحوراته؟ وهل الوفيات ناتجة عن هذا المرض أم بسبب استخدام اللقاح أم ناتجة عن البروتوكول المستخدم؟

17- لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد معدل الإصابات للحالات اليومية من (150 إلى 198 إلى 399 إلى 554 إلى 982 ثم إلى 3683)، فما نسبة المطعمين (جرعة واحدة أو جرعتين أو جرعة تنشيطية ثالثة) من هذه الحالات المصابة منذ 25 ديسمبر 2021 حتى الآن؟

18- بعد ظهور ما يسمى «اوميكرون» أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا أن 95٪ من المصابين هم من المطعمين و28٪ منهم من الذين تطعموا بثلاث جرعات، بينما نسبة المصابين بأوميكرون من غير المطعمين تبلغ 4.42٪، وهذا مؤشر يدل على عدم فعالية اللقاحات ويؤكد أضرار استخدامها والمؤشر الآخر إصابتكم بڤيروس كورونا على الرغم من تلقيكم ثلاث جرعات، فهل درست الوزارة تلك الإحصائيات والمعلومات؟ وهل تستطيع الوزارة تأكيد أن اللقاحات ليست لها أضرار ولا علاقة لها بشكل مباشر أو غير مباشر في ظهور آثار جانبية أو وقوع الوفيات بين المطعمين؟ وهل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة وعملت الدراسات المطلوبة لمعرفة الأسباب لتلك الأضرار والوفيات؟ وهل مرتبطة بتلقي اللقاح أم أسباب أخرى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات والإجراءات - إن وجدت.

19- هل شكلت الوزارة لجنة لتقصي الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاح والمرتبطة بالتطعيم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.

20- هناك الكثير من المختصين في المجالات الطبية المختلفة حول العالم والذين أشاروا في ندواتهم ومحاضراتهم وتصريحاتهم إلى خطورة اللقاح ومكوناته وعدم فاعلية تلك اللقاحات، وبما أن هذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، فهل تابعت الوزارة وتقصت الحقائق حول هذا الأمر حرصا منها على أداء واجباتها تجاه المواطنين والمقيمين؟

21- الإجبار على التطعيم والتضييق على الشعب يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية ويخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكل ما يخالف ذلك يسيء إلى سمعة دولة الكويت، فمن يتحمل مسؤولية الإساءة إلى سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية؟

22- أثيرت علامات استفهام حول منظمة الصحة العالمية ومسؤوليها، وبما أنكم الوزير الحالي لوزارة الصحة فقد سبق تصريحكم قبل توليكم الوزارة بأن «البنك الدولي مثل منظمة الصحة العالمية مضارها علينا أكثر من فوائدها» (24 مايو 2017) والتصريح التالي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق إنشاء منظمة الصحة العالمية «للعلم هذه المنظمة من أهم معوقات تقدم الصحة بالعالم الثالث كما الأمم المتحدة للسياسة والسلام. دول العالم المتقدم لا تعير لهما انتباها». (7 أبريل 2018) فهل هذه القناعات التي أعلنت سابقا سيكون لها الأثر في تصحيح ما يجري من كارثة ضد الدولة والشعب الكويتي؟

23- هل هناك ما يثبت صحة نتائج اختبار (PCR)؟ وما رأي المسؤولين المختصين في الوزارة حول ما جاء في الخبر الصادر من مركز مكافحة الأمراض centers for disease control and prevention (CDC) بأن اختبار (PCR) سيلغى لعدم صحة نتائجه في معظم الحالات؟