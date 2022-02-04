أكد الفنان عبادي الجوهر أن الانفتاح الذي شهدته السعودية طوال السنوات الماضية كان باباً أتاح للعالم التعرف على المملكة عن قرب، وقال: ما يحدث في السعودية من إنتاج وتطور أمر مذهل ليس لأبنائها وحدهم وإنما للعرب جميعا، يكفي أننا خلال الفترة الماضية نظمنا ما يقرب من 150 حفلا عربيا وعالميا، و«موسم الرياض» حدث عظيم ورائع، وهو بمنزلة الباب الذي فتح المملكة على العالم أجمع، ويشهد المزيد من التطور من حيث المشاركين والأسماء العالمية.

وعن الأغنية السعودية في الوقت الراهن، قال عبادي في حوار له مع مجلة «لها»: الأغنية السعودية بخير وقوية، وستبقى قوية ما دام هناك فنانون كبار يحافظون عليها وملتزمون بالخط الغنائي الذي تربينا عليه بإشراف الأساتذة الكبار.

يسعى المطربون الحاليون إلى الحفاظ على الكلمة المهذبة والجمل اللحنية التي تحمل بين طياتها الهوية السعودية وتراثنا القديم، وظهرت أيضا في الآونة الأخيرة فئة جديدة من الشباب ممن يحاولون إدخال شكل جديد الى الأغنية السعودية من خلال استماعهم إلى الفن الغربي، لكن منهم من قدم هذا اللون بشكل جيد ومنهم من أساء استخدامه، غير أن الأغنية السعودية ستظل قائمة ومستمرة بقوتها بفضل هؤلاء المطربين الكبار.

وبسؤاله عن ألبومه الأخير، أجاب: حمل اسم «عبادي الجوهر»، وطرح مع نهاية العام الماضي، وتضمن ثماني أغنيات، سبع منها من ألحاني، وأغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان «في أمان الله»، وفي هذا الألبوم عملت مع شعراء أتعاون معهم لأول مرة، وشعراء سبق أن تعاونت معهم، مثل الشاعر عوض الحارثي الذي كتب كلمات أغنية «عجبك الحين»، والشاعر خالد العوض الذي تعاونت معه في أغنية «فيني حنين»، والآن أتعاون معه بأغنية «تعبت أنا من طيبتك»، كما أتعاون في الألبوم مع شاعرة جديدة اسمها دلال الشريف، وهي المرة الأولى التي أغني فيها من كلماتها أغنية بعنوان «عندي سؤال»، إضافة الى أغنية من كلمات الشاعر أحمد الحسين اسمها «دام ترضيني كذا»، وأخرى من كلمات الشاعر الكويتي «الفارس» بعنوان «شفت الوهم».