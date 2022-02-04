«حياتي صعبة جدا والناس فاكراها بمبي» جملة لخصت معاناة الفنانة حورية فرغلي التي قدمت قائمة مأساوية لأزماتها الصحية والشخصية، بداية من رحلة علاج الأنف التي احتاجت 17 عملية جراحية تكلفت 5 ملايين جنيه، ومرورا بفقدان أمل الأمومة بسبب عيب وراثي في الرحم، وتعرضها للسحر من أجل تعطيل الزواج، ومعاناتها مع الوحدة بعد وفاة طفل تكفلت به وهروب آخر قامت بتبنيه، وقالت إنها تشتري الكلاب حتى تشعر بأنها محبوبة.

وأكدت حورية، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON»، أنها اعتادت منذ طفولتها على الاعتماد على نفسها، ولم تلجأ لوالديها في المشوار الصعب لإعادة بناء الأنف، وقالت: «رحلة علاجي كانت مكلفة جدا، وأنا عمري ما طلبت فلوس من عائلتي واتعودت أصرف على نفسي، وصرفت 5 ملايين بسبب اني عملت 17 عملية في أنفي، وبعت ڤيلتي وربنا يرزقني بڤيلا تانية».

وواصلت: «أنا كنت فاقدة الثقة في نفسي، خصوصا مع تعليقات الجمهور على شكلي وأني بشعة وشبه مايكل جاكسون، وكنت بتجنب أشوف نفسي في المراية، ومش بخرج برا غرفتي لمدة سنتين، دلوقتي بدأت أتقبل شكلي، واقتنع أني داخلة على الخمسين سنة، والشكل هيروح في الآخر، والروح هي اللي هتفضل، ومبقاش يهمني تعليقات الناس، ولو مش عاجبه حد ممكن ميتفرجش عليا».

وكشفت حورية عن إيمانها الشديد بالأعمال والسحر، وقالت: «أنا بصدق جدا في الأعمال والسحر، لأن دا مذكور في القرآن، ولازم كل يوم جمعة أقرأ سورة البقرة في البيت طول اليوم، وأنا بعد مسلسل «ساحرة الجنوب» حسيت أني اتلعنت، وكنت عيانة طول الوقت، ووصلت لـ 49 كيلو ومحدش عارف عندي إيه ولحد ما شلت العمل ولقيت اللي مكتوب في الورقة فهمت».

وأضافت: «مكتوب في الورقة كل اللي كنت بعاني منه، وأني أمرض ورزقي يقف وأتأخر في الإنجاب والزواج، والمشكلة أن الشيخ اللي بيفك العمل مش بيقول مين اللي عمله، وبحرص دايما على اني أحصن نفسي بالأذكار، والدعاء والصلاة».