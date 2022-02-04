كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفكيرها جديا في اعتزال مهنة التمثيل بعد تقديم فيلم «يوم للستات» بمناسبة انه الفيلم رقم 100 في مسيرتها الفنية، وقالت إنها وجدت وقتها صعوبة في العثور على عمل يضيف لمسيرتها، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد عرض بطولة فيلم «حظر تجول» عليها.

وأضافت إلهام في الندوة الخاصة لعرض فيلم «حظر تجول» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 47 و48، والتي عقدت بمركز الإبداع الفني بالقاهرة وأدارها الناقد أندرو محسن: فيلم «حظر تجول» يعتبر رقم 101، الذي أشارك به، وفكرت كثيرا في الاعتزال بعد مشاركتي في 100 فيلم، وذلك بعد «يوم للستات»، كنت أقول «مفيش فيلم يستفزني أقدمه»، لأنني قدمت كل شخصية وعكسها «ومكنتش بخاف من التحديات».

وأضافت: فيلم «حظر تجول» توجد به توعية بطريقة إنسانية، مشيرة إلى أن ما جذبها أيضا أداء شخصية «فاتن» وكيفية توصيلها للجمهور، مشيرة إلى أنها قدمت شخصيات متنوعة في مشوارها الفني من شخصية فقيرة وغنية وجاهلة ومثقفة وأستاذة جامعة وعضوة مجلس شعب وغيرها، مؤكدة أنها تحب التصنيف في تقديمها للشخصية.