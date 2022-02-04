انطلقت قبل أيام أولى حلقات الموسم الثالث من «عروس بيروت» المسلسل الأكثر مشاهدة عبر شاشة منصة «شاهد»، ليحتل بحلقاته الأولى قمة المشاهدة بأحداث مفاجئة وتطورات درامية تشهدها عائلة «الضاهر».

وكشف الفنان ظافر العابدين أن الموسم الثالث جاء بناء على رغبة الجمهور بعد نجاح الموسمين الأول والثاني من العمل الذي حقق أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي وقت عرضه، مؤكدا أنه يتشوق لمعرفة رد فعل الجمهور بعرض حلقات المسلسل، خاصة أن صعوبة الموسم الثالث تكمن في أنه سيشهد نهاية أحداث عروس بيروت.

وأضاف العابدين، حسب موقع «نواعم»، أن علاقة «فارس» و«آدم» ستشهد تقلبات قوية طول الأحداث، وليس «آدم» فقط بل و«خليل» و«الست ليلى» أيضا، أما علاقته بـ «ثريا» فستشهد مفاجآت كثيرة وصدمات طوال الأحداث.

وعن وجود شخصيات جديدة مثل كارمن لبس وخالد القيش ضمن الأحداث، فيرى ظافر أنها إضافة كبيرة للعمل، فهما نجمان لهما مكانتهما الفنية وأن هذا من مميزات «عروس بيروت»، إضافة نجوم جدد في كل موسم يعطيه روحا جديدة طوال الوقت وتجعل الجمهور دائما متشوقا لأحداثه.