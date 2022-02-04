أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرارها برفض الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال، وشركة «إم بي سي. مصر» وشركة «إي بروديوسر» من قبل الكاتبة هيام سليم، في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن فكرة برنامجه السنوي للمقالب والذي يعرض في رمضان، كما رفضت وقف عرض البرنامج.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة رامز ومالك إحدى القنوات من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم، وأحالت المحكمة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت ود.هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية للاختصاص.

وقال المحامي هاني سامح، حسب موقع «سيدتي نت»، إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج «رامز الرمضاني» وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة «المسجلة» والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

وأعلن رامز عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز «Joy Awards» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «مينفعش ميكونش موجود في رمضان السنة دي».