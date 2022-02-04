أعلن الفنان قصي خولي عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل «من.. إلى»، تأليف بلال شحادات وفرح شيا، وإخراج مجدي السميري، وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وجاء إعلان قصي من خلال نشر ڤيديو مع أغنية عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، وظهرت في الڤيديو يده فقط وعليها خطان من الدماء، بينما كان يرتدي خاتم الزواج في يده اليسرى، وقال في تعليقه على الڤيديو: «الله ولي التوفيق، مسلسل (من.. الى) أول يوم تصوير.. انتظرونا في رمضان 2022»، وتفاعل متابعوه مع الڤيديو وتمنوا له التوفيق في العمل الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك المقبل وتشاركه فيه الفنانة اللبنانية فاليري أبوشقرا.

ويعيش قصي موسما دراميا حافلا، حيث قدم قبل مدة مسلسل «بارانويا» على منصة «شاهد» وحقق العمل نسب متابعة عالية، كما شارك في بطولة «الوسم» وهو مسلسل قصير مؤلف من عدة مواسم، فكرة وإشراف قصي، ويشاركه في البطولة: ميسون أبو أسعد وإسماعيل تمر، ومن إخراج سيف الدين سبيعي، ويعرض له حاليا مسلسل «لا حكم عليه» على قناة mbc4 بعد عرضه على منصة «شاهد».