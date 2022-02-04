بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.