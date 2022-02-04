أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 5407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 570142.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5846 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 513020 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2505 حالات.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 54617 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 481.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 33807 ليصبح مجموع الفحوصات 7052139 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16 في المئة.