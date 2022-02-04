أشار تقرير ببريطانيا إلى أن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا كان لها تأثير "ضئيل أو معدوم" على عدد الوفيات الوبائية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

ووجد عدد من الاقتصاديين الذين أجروا نشروا التقرير الصادر عن جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة أن القيود الصارمة التي تم فرضها في ربيع عام 2020 - بما في ذلك أوامر البقاء في المنزل والأقنعة الإجبارية والتباعد الاجتماعي - قللت من وفيات كوفيد بنسبة 0.2 في المائة فقط.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية أن عمليات الإغلاق تسببت في "تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة" وخلصوا إلى أنها "لا أساس لها من الصحة ويجب رفضها كأداة لسياسة الدفاع أمام أي وباء" في المستقبل.

وجادل التقرير، الذي قاده أستاذ بالجامعة، بأن إغلاق الحدود ليس له أي تأثير تقريبًا على معدل وفيات كوفيد، مما يقلل الوفيات بنسبة 0.1 في المائة فقط.

ومع ذلك، تم تحديد إغلاق المتاجر غير الضرورية ليكون التدخل الأكثر فعالية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 10.6 في المائة في الوفيات بالفيروسات.

وحدد الباحثون - الذين يتعاملون في مجال الاقتصاد، بدلاً من الطب أو الصحة العامة - في الأصل 18590 دراسة عالمية حول عمليات الإغلاق، والتي زعموا أنه يجب تقليصها إلى 24 فقط للإجابة على سؤالهم البحثي.