سيتمتع زوج من الباندا العملاقة القادم من الصين، رو يي ودينغ دينغ، والذي يعيش في حديقة موسكو منذ عام 2019، بـ"جو احتفالي" أثناء الاحتفال بعامه الصيني الجديد الثالث في روسيا.

وقالت مديرة حديقة الحيوان سفيتلانا أكولوفا لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معها مؤخرا إن "موظفي حديقة الحيوان سيصنعون ألعابا كبيرة من الورق المقوى على شكل نمور للباندا، ويقومون كذلك بوضع أشجار التنوب والشوح المزينة بالحلوى المثلجة التي بداخلها خضروات وفواكه".

وذكرت أنه سيكون من الممكن مشاهدة كيف يحتفل زوج الباندا بالعام القمري الجديد ليس فقط شخصيا في حديقة الحيوان ولكن أيضا على الانترنت من خلال بث مباشر على الشبكات الاجتماعية الرسمية لحديقة الحيوان.

وأفادت أكولوفا أن زوج الباندا يحظى بشعبية كبيرة بين الزوار الذين يعرف الكثير منهم بالفعل شخصيات الضيفين الصينيين.

وتابعت أن "دينغ دينغ انتقائية ومزاجية، في حين رو يي مثل مستكشف ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مثيرا للمتاعب قليلا".

وأضافت أن "موظفينا يعرفون بالفعل هؤلاء الزوار المنتظمين وهم سعداء دائما بالإجابة على أسئلتهم. وحدث ذات مرة أن أحضر طفل لعبة الباندا المحشوة خاصته وعرفها على رو يي ودينغ دينغ".